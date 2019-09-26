Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова не має доступу ні на територію не підконтрольного Україні Донбасу, ні на територію окупованого Криму, проте ведеться робота, щоб поїздки туди стали можливими.

Про це Денісова розповіла в інтерв'ю Укрінформу.

«Проводимо переговори з приводу відвідання тимчасово окупованого Криму ... Півтора року проводимо, поки що не досягли результату ... Але хоча б у цей бік уже почали дивитися», - сказала Денісова.

Вона додала, що переговори ведуться спільно з Дунею Міятович, головою Комітету з прав людини, візит може бути спільним.

Денісова запевнила, що арешту не боїться, але має розуміти мету своєї поїздки в Крим і її результат, наскільки місцева «влада» надасть можливість працювати.

Що стосується непідконтрольних територій Донбасу, то у світлі розведення сил, за оцінками Денісової, «ми наближаємося до тієї ситуації, коли така поїздка буде можливою». Не виключено, що у складі місії ОБСЄ або за сприяння інших міжнародних організацій. Переговори про це також ведуться.

За словами Денісової, поки що робота здійснюється за допомогою представника уповноваженого по Донецькій та Луганській областях, відкрито 4 офіси - 2 у Донецькій і 2 - у Луганській областях. Крім того, Офіс Уповноваженого контактує з «уповноваженими ЛНР і ДНР» відповідно Ольгою Копцевою і Дариною Морозовою шляхом листування через представника Денісової.

Завдяки цьому, зокрема, наголосила омбудсмен, вдалося повернути на даний час на підконтрольну територію близько 400 людей, які були засуджені або яких тримали під вартою на момент окупації Донецької і Луганської областей.