Російський суд "завернув" касацію на виселення ПЦУ з собору в Криму
|09:30 15.11.2019
|Крым
Арбітражний суд Центрального округу Калуги 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України.
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу російського Мінмайна Криму.
Зазначається, що представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.
Водночас представник інтересів Кримської єпархії ПЦУ в суді, юрист українського Регіонального центру прав людини Сергій Заєць у коментарі Крим.Реалії сказав, що ще не знає про таке рішення суду, при цьому «не виключає, що так може бути».
Коментарі з цього приводу, додав адвокат, надаватимуться після того, як він ознайомиться з рішенням суду.
Крим.Реалії намагаються отримати коментар архієпископа Климента.
Раніше архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що влада Криму вимагає «звільнити приміщення» Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі. Російська влада Криму направила припис про «звільнення приміщень» собору.
Раніше повідомлялося, що Арбітражний суд Центрального округу в російській Калузі 14 листопада розгляне касаційну скаргу Управління Кримської єпархії ПЦУ до підконтрольного Росії Міністерства майнових і земельних відносин Криму щодо розірвання договору оренди приміщень Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги в Сімферополі.
24 вересня в управлінні російського Міністерства юстиції Криму втретє відмовили в реєстрації української православної парафії на півострові.
У російському Мінмайна Криму пояснили вимогу до Кримської єпархії УПЦ КП звільнити будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла у створену Православну церкву України.
Комітет ООН з прав людини як тимчасовий захід двічі просив Росію не виселяти Кримську єпархію Православної церкви України з кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.
Влада Криму стверджує, що не отримувала рекомендацій ООН щодо храму ПЦУ в Сімферополі.
Ще на цю тему:
Владелец двух крымских зоопарков решил убить три десятка медведей
Держрибагентство: вилов в Азовському морі впав майже на 50%
Лист кримського політв'язня Олега Приходька до українського народу
В оккупированном Севастополе самая высокая стоимость фиксированного набора товаров и услуг в ЮФО
Оккупанты завезли в Крым группу иностранных журналистов показывать «потемкинские деревни»
Росія переселила в Крим майже 160 тис. осіб, - правозахисники
Оккупированный Крым попросил у казны 900 млн на с/х технику
Прокуратура АРК викликала на допит “військового комісара” Ялти
В Крыму выросло число ВИЧ-инфицированных