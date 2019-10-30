Російський суд "завернув" касацію на виселення ПЦУ з собору в Криму

09:30 15.11.2019   Крым

Арбітражний суд Центрального округу Калуги 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Крим.Реалії з посиланням на пресслужбу російського Мінмайна Криму.

Зазначається, що представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.

Водночас представник інтересів Кримської єпархії ПЦУ в суді, юрист українського Регіонального центру прав людини Сергій Заєць у коментарі Крим.Реалії сказав, що ще не знає про таке рішення суду, при цьому «не виключає, що так може бути».

Коментарі з цього приводу, додав адвокат, надаватимуться після того, як він ознайомиться з рішенням суду.

Крим.Реалії намагаються отримати коментар архієпископа Климента.

Раніше архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що влада Криму вимагає «звільнити приміщення» Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі. Російська влада Криму направила припис про «звільнення приміщень» собору.

Раніше повідомлялося, що Арбітражний суд Центрального округу в російській Калузі 14 листопада розгляне касаційну скаргу Управління Кримської єпархії ПЦУ до підконтрольного Росії Міністерства майнових і земельних відносин Криму щодо розірвання договору оренди приміщень Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги в Сімферополі.

24 вересня в управлінні російського Міністерства юстиції Криму втретє відмовили в реєстрації української православної парафії на півострові.

У російському Мінмайна Криму пояснили вимогу до Кримської єпархії УПЦ КП звільнити будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла у створену Православну церкву України.

Комітет ООН з прав людини як тимчасовий захід двічі просив Росію не виселяти Кримську єпархію Православної церкви України з кафедрального собору Володимира та Ольги в Сімферополі.

Влада Криму стверджує, що не отримувала рекомендацій ООН щодо храму ПЦУ в Сімферополі.



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