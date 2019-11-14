Турция начала строительство военной базы в Сирии
|09:00 15.11.2019
|Турция
На северо-востоке Сирии началось строительство турецкой военной базы.
Об этом сообщает ghall.com со ссылкой сирийское госагентство SANA.
Строительными работами у селения Аль-Хавас к югу от приграничного города Рас-эль-Айна руководят военные. База возводится у границы с Турцией в зоне проведения военной операции «Источник мира», которая на данный момент приостановлена.
Тем временем телеканал Al Arabiya сообщил, что США вывели все свои войска из сирийского города Айн-эль-Араб (Кобани), расположенного на северо-востоке страны у границы с Турцией. 16 октября силы возглавляемой США международной коалиции ликвидировали свою военную базу в районе Кобани.
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