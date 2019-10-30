Артиллеристы Южного военного округа в Ростовской области применили новейшую контрольно-проверочную машину для подготовки артиллерийского вооружения к зимнему периоду обучения.

Комплекс предназначен для выполнения операций технического обслуживания, технической и баллистической подготовки комплексов вооружения самоходных артиллерийских орудий 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт-С», 2С9 «Нона-С», 2С19 «Мста-С», и 2С34 «Хоста», а также систем вооружения буксируемых артиллерийских орудий 2А36 «Гиацинт-Б», 2А65 «Мста-Б», 2Б16 «Нона-К» и 152-мм пушек-гаубиц Д-20 и Д-30, пишет пресс-служба Минобороны России.

При проведении технической подготовки КПМ обеспечивает приведение к нормальному бою стрельбовым методом, выверку прицельных приспособлений, устройств наблюдения и разведки, а при проведении баллистической подготовки удлинения зарядной каморы орудия и начальной скорости снаряда.

Кроме того, в ходе перевода вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на зимний период эксплуатации на каждой единице техники специалисты выполнят более 50 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и военной техники, регулировке основных узлов, замене масел, смазок, охлаждающей жидкости, проведут инвентаризацию ЗИП и шлемофонов.

В течение месяца военнослужащие ЮВО обслужат и подготовят к зиме более 40 тыс. единиц ВВСТ. Регламентные работы на боевой технике будут проведены как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях.

На завершающем этапе перевода техники комплексные комиссии ЮВО проверят воинские части и соединения на предмет полноты и качества подготовки ВВСТ к зимним условиям эксплуатации и их готовности к боевому применению.

Контрольно-проверочная машина базируется на трёхосном автомобильном шасси «Урал-4320» повышенной проходимости. Кузов-фургон, установленный на шасси автомобиля, обеспечивает размещение контрольно-проверочной аппаратуры, механизма для чистки ствола и вспомогательного оборудования.