ЮВО: Артиллеристы применили новейшую контрольно-проверочную машину для подготовки военной техники

08:45 15.11.2019   Россия

Артиллеристы Южного военного округа в Ростовской области применили новейшую контрольно-проверочную машину для подготовки артиллерийского вооружения к зимнему периоду обучения.

Комплекс предназначен для выполнения операций технического обслуживания, технической и баллистической подготовки комплексов вооружения самоходных артиллерийских орудий 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», 2С5 «Гиацинт-С», 2С9 «Нона-С», 2С19 «Мста-С», и 2С34 «Хоста», а также систем вооружения буксируемых артиллерийских орудий 2А36 «Гиацинт-Б», 2А65 «Мста-Б», 2Б16 «Нона-К» и 152-мм пушек-гаубиц Д-20 и Д-30, пишет пресс-служба Минобороны России.

При проведении технической подготовки КПМ обеспечивает приведение к нормальному бою стрельбовым методом, выверку прицельных приспособлений, устройств наблюдения и разведки, а при проведении баллистической подготовки удлинения зарядной каморы орудия и начальной скорости снаряда.

Кроме того, в ходе перевода вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на зимний период эксплуатации на каждой единице техники специалисты выполнят более 50 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и военной техники, регулировке основных узлов, замене масел, смазок, охлаждающей жидкости, проведут инвентаризацию ЗИП и шлемофонов.

В течение месяца военнослужащие ЮВО обслужат и подготовят к зиме более 40 тыс. единиц ВВСТ. Регламентные работы на боевой технике будут проведены как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях.

На завершающем этапе перевода техники комплексные комиссии ЮВО проверят воинские части и соединения на предмет полноты и качества подготовки ВВСТ к зимним условиям эксплуатации и их готовности к боевому применению.

Контрольно-проверочная машина базируется на трёхосном автомобильном шасси «Урал-4320» повышенной проходимости. Кузов-фургон, установленный на шасси автомобиля, обеспечивает размещение контрольно-проверочной аппаратуры, механизма для чистки ствола и вспомогательного оборудования.



Ще на цю тему:

20:40 13.11.2019
ЮВО: На Северном Кавказе завершилось учение с подразделениями РХБ защиты
13:15 13.11.2019
ЮВО: Состоялось совместное учение кораблей Новороссийской военной морской базы с зенитными подразделениями округа
09:30 13.11.2019
РФ создаст в Египте центры обслуживания боевой техники национальных Вооруженных сил
08:30 13.11.2019
ЮВО: Полк РХБ защиты провел специальные учения
20:45 11.11.2019
ЮВО: Группа быстрого реагирования уничтожила условного противника при попытке захватить штаб соединения
16:45 11.11.2019
ЮВО: Штурмовики уничтожили заглубленный командный пункт условного противника
08:45 11.11.2019
ЮВО: Экипажи Каспийской флотилии за лето провели более 100 тренировок по борьбе с крылатыми ракетами и БЛА
19:00 07.11.2019
ЮВО: Зенитчики провели тренировку на черноморском побережье Краснодарского края
18:15 07.11.2019
ЮВО: Экипажи Каспийской флотилии учили эвакуироваться с аварийного корабля
15:00 07.11.2019
Совместные подразделения ПВО России и Египта в ходе учений выполнили боевые стрельбы из ЗРК по дронам под Каиром
08:30 07.11.2019
ЮВО: МиГ-29 и Ка-52 выполнили роль условного противника в ходе совместного российско-египетского учения ПВО
19:30 05.11.2019
ЮВО: Связисты провели масштабную комплексную радиотренировку
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
17:24 14.11.2019
Армен Джигарханян потрапив в реанімацію у вкрай тяжкому стані
18:45 13.11.2019
Армения стала крупнейшим экспортером драгоценностей в Россию
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:30 13.11.2019
Минобороны Болгарии планирует выделить средства на модернизацию танков Т-72М1
16:00 13.11.2019
Российский банк ВТБ продает свою долю в болгарском Vivacom
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
09:45 08.11.2019
Болгарія купує два мінних тральщика у Нідерландів
Всі новини країни
Греция Греция
12:00 13.11.2019
Китай хочет сделать греческий Пирей самым большим портом Европы
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
Всі новини країни
Грузия Грузия
17:45 14.11.2019
Під парламентом Грузії спалахнув пікет через провал виборчих змін
15:45 14.11.2019
Сотрудник МВД Грузии представлен на пост бизнес-омбудсмена Грузии
13:30 13.11.2019
Пассажиропоток в аэропортах Кутаиси и Батуми увеличился, в Тбилиси - снизился
18:30 11.11.2019
ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
16:45 14.11.2019
Відставка проєвропейського уряду відкрила в Молдові небезпечний етап - ексглава МЗС
14:45 14.11.2019
Парламент Молдови призначає новий уряд Іона Кіку
13:45 14.11.2019
ЄС доведеться заморозити допомогу Молдові, якщо реформи зупиняться - Варгеї
20:50 13.11.2019
Проросійська Соцпартія сформує уряд меншості в Молдові
Всі новини країни
Россия Россия
08:45 15.11.2019
ЮВО: Артиллеристы применили новейшую контрольно-проверочную машину для подготовки военной техники
11:45 14.11.2019
Туск залишив жорстке послання Макрону щодо України та Західних Балкан
09:45 14.11.2019
Столтенберг пояснив, чому НАТО тримає відкритими дипломатичні канали у Москві
08:45 14.11.2019
Бундестаг підтримав законопроект про "захист" проекту "Північний потік-2"
Всі новини країни
Румыния Румыния
20:45 14.11.2019
Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
18:45 12.11.2019
Комітет Європарламенту затвердив кандидатури комісарів Румунії, Франції і Угорщини
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
Всі новини країни
Турция Турция
09:00 15.11.2019
Турция начала строительство военной базы в Сирии
12:45 14.11.2019
Туреччина і США можуть спільно викорінити загрозу ІД в Сирії
10:45 14.11.2019
Ердоган повернув Трампу листи та вимагав видачі Гюлена
18:30 13.11.2019
ЗМІ: Трамп запропонував Ердогану обхід санкцій за купівлю С-400 у РФ
Всі новини країни
Украина Украина
09:45 15.11.2019
Денісова веде переговори про спільний візит в окупований Крим з Міятович
09:30 15.11.2019
Російський суд "завернув" касацію на виселення ПЦУ з собору в Криму
09:15 15.11.2019
Режим ЧС введен в Симферопольском районе из-за лесного пожара
08:30 15.11.2019
В Крыму боевые расчеты С-400 «Триумф» уничтожили воздушные цели
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд