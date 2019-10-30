В оккупированном Крыму в рамках учения по противовоздушной обороне военнослужащие дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по свёртыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

В ходе совершения марша на колонну было совершено нападение условных диверсантов. Подразделение охраны и обороны выполнило спешивание на ходу и ликвидировало «противника», пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В то же время боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С» обнаружили воздушную цель – низколетящий дрон с подвешенной бомбой для уничтожения пусковых установок ЗРК С-400.

Взяв цель на сопровождение экипаж «Панцирь-С» выполнил задачу по противовоздушной обороне с уничтожением беспилотника.

После совершения марша военнослужащие дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на контроль и сопровождению контрольных целей с их последующим уничтожением путём выполнения электронных пусков.

В ходе учения обстановка была максимально приближена к реальной за счёт активного применения холостых боеприпасов и средств имитации взрывных устройств.