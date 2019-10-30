В Крыму боевые расчеты С-400 «Триумф» уничтожили воздушные цели
|08:30 15.11.2019
|Крым
В оккупированном Крыму в рамках учения по противовоздушной обороне военнослужащие дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по свёртыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».
В ходе совершения марша на колонну было совершено нападение условных диверсантов. Подразделение охраны и обороны выполнило спешивание на ходу и ликвидировало «противника», пишет пресс-служба Минобороны РФ.
В то же время боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С» обнаружили воздушную цель – низколетящий дрон с подвешенной бомбой для уничтожения пусковых установок ЗРК С-400.
Взяв цель на сопровождение экипаж «Панцирь-С» выполнил задачу по противовоздушной обороне с уничтожением беспилотника.
После совершения марша военнослужащие дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на контроль и сопровождению контрольных целей с их последующим уничтожением путём выполнения электронных пусков.
В ходе учения обстановка была максимально приближена к реальной за счёт активного применения холостых боеприпасов и средств имитации взрывных устройств.
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