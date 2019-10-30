В Крыму начал работать отдел надзора на море Росприроднадзора
|08:00 15.11.2019
|Крым
Отдел надзора на море Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора начал работать в оккупированном Россией Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора, пишет Крыминформ.
«В Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора на территории Республики Крым и города Севастополь начал работать Крымский отдел государственного надзора на море. Задачами сотрудников отдела является осуществление возложенных полномочий в территориальных водах и исключительной экономической зоне РФ, усиление контрольно-надзорной деятельности на территории Республики Крым и города Севастополь», - говорится в сообщении.
Черноморо-Азовское морское управление является территориальным органом Росприроднадзора на территории оккупированных Крыма и Севастополя, Кубани и Ростовской области, а также в акваториях внутренних морских вод, территориальном море России, примыкающих к админграницам перечисленных субъектов, на континентальном шельфе и исключительной экономической зоне России
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Росприроднадзор – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере природопользования. Находится в ведении минприроды России.
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