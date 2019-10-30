Проти проекту резолюції щодо Криму проголосували 23 країни, серед яких Росія і Білорусь
|20:51 14.11.2019
|Крым
Стало відомо, які країни на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН голосували проти оновленого проекту резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)”.
Резолюцію не підтримали Росія, Білорусь, Арменія, Казахстан, Китай, Уганда та ще 17 країн. Таблицю з результатами голосування оприлюднило Постійне представництво Україні в ООН на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Усього проти проекту резолюції проголосували 23 країни - Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Кот-д'Івуар, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Мьянма, Нікараґуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела та Зімбабве.
Як повідомлялося раніше, третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй підтримав оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", співавторами якої стали 38 держав.
Відповідний документ підтримали 67 країн-членів ООН, проти – 23, утрималися - 82.
Ще на цю тему:
Коли імена політв'язнів на слуху, це полегшує обмін — Денісова
КПВВ «Каланчак» возобновляет работу
Десятки підрозділів: з'явилися резонансні дані про операцію Путіна із захоплення Криму
ОПАД при поддержке LIBERATECRIMEA провел мониторинг заявлений и действий в сфере деоккупации Крыма
Міжнародний кримінальний суд може розглянути незаконне засудження кримчан у справі "Хізб ут-Тахрір" як військовий злочин
Комітет ВР рекомендував відкласти перемовини з РФ щодо рибальства в Азовському морі
У четвер в ООН розглянуть "кримську" резолюцію