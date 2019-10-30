Стало відомо, які країни на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН голосували проти оновленого проекту резолюції “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)”.

Резолюцію не підтримали Росія, Білорусь, Арменія, Казахстан, Китай, Уганда та ще 17 країн. Таблицю з результатами голосування оприлюднило Постійне представництво Україні в ООН на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Усього проти проекту резолюції проголосували 23 країни - Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Кот-д'Івуар, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Мьянма, Нікараґуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Уганда, Венесуела та Зімбабве.

Як повідомлялося раніше, третій комітет Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй підтримав оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)", співавторами якої стали 38 держав.

Відповідний документ підтримали 67 країн-членів ООН, проти – 23, утрималися - 82.