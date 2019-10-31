Військово-морські сили США спростували заяву представника Держдепу про скасування цього року за вказівкою Білого дому маневрів в Чорному морі.

Про це заявив речник ВМС США у Європі й Африці командор Кайл Рейнс, інформує видання Stars and Stripes, передає Укрінформ.

"Шостий флот США проводив наші військово-морські операції в Чорноморському регіоні, як було заплановано в січні та лютому 2019 року", - заявив американський посадовець.

Таким чином, він відповів на заяву представника Держдепартаменту США Крістофера Андерсона, який повідомив, що після звернення Білого дому ВМС США скасували захід американського міноносця до Чорного моря в період після Керченської кризи.

"У січні проводилася підготовка рутинної операції забезпечення свободи навігації в Чорному морі. Тож ми повідомили турецький уряд, що маємо такий намір", - розповів конгресменам колишній радник спецпредставника США по України Крістофер Андерсон.

"Але потім Білий дім звернувся до ВМС, аби їх скасували", - зазначив Андерсон.

Він додав, що цей випадок також "здивував" на той час радника Білого дому з питань національної безпеки Джона Болтона.

Свої свідчення Анедрсон дав під час закритих слухань у Палаті представників в контексті розслідування з імпічменту президента США.