Імена всіх українських політв'язнів, які перебувають в РФ і окупованому Криму, повинні бути постійно на слуху, це значно полегшує процес обміну.

Про це сказала уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю Укрінформу.

«Полегшує (процес обміну) те, коли знають прізвища. І тому я закликаю: необхідно, щоб знали всіх: Володимира Дудку, Олексія Бессарабова, Валентина Виговського, Олександра Шумкова, всіх наших кримських татар - 87 осіб... Вони всі повинні бути на слуху, ...кожен із 115 осіб, які перебувають у місцях несвободи на території РФ і тимчасово окупованого Криму», - заявила омбудсмен.

За її словами, підхід Москви такий, що коли «вантаж» стає токсичним, краще його позбутися.

«Ось ми повинні «токсичність» цього, вибачте на слові, «вантажу» створювати. Це можна зробити тільки інформаційно», - зазначила Денісова, додавши: важливо, щоб про цих людей говорила і міжнародна спільнота.

Вона наголосила, що в списку на обмін немає більш чи менш пріоритетних фігур.

«Ось кажуть: хто перший в списку на наступне звільнення? Кожен із 115. У нас немає - один, два, три, чотири, п'ять... У нас є 115 осіб», - наголосила уповноважений.

Що стосується того, скільки людей у російському списку, Денісова зауважила, що «щоденно ця цифра змінюється».

Розкривати деталі підготовки наступного обміну вона не стала, зауваживши, що чим менше людей про це знають, тим більше шансів, що обмін відбудеться. Однак, вона додала, що "процес триває".

Як повідомлялося, 7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами в форматі "35 на 35". В Україну повернулися 11 політв'язнів, а також 24 захоплених Росією у листопаді 2018-го в районі Керченської протоки військових моряків.