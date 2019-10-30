Росія з 2014 року значно підвищила бойовий потенціал Чорноморського флоту, створила у регіоні багатоешелоновану систему протикорабельної оборони.

Про це заявив командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко під час виступу на Міжнародній конференції з морської безпеки, повідомляє пресслужба Міноборони, передає Укрінформ.

"За 5 років, починаючи з 2014 року, Росія значно підвищила бойовий потенціал Чорноморського флоту і сконцентрувала в Чорному морі нові кораблі та підводні човни, які несуть ударну ракетну зброю типу крилатих ракет «Калібр» дальньої дії. Сумарний залп цих ракет становить 72 одиниці, а до кінця наступного року він зросте до 168 ракет", - зазначив адмірал.

За його словами, окупанти створили багатоешелоновану систему протикорабельної оборони, посилили систему ППО навколо окупованого Криму установками С-400, які дають змогу знищувати цілі на відстані до 240 км. Також збільшено авіапарк на анексованій території за рахунок поповнення винищувачами та бомбардувальниками.

“Росія фактично відкрила ще один фронт агресії проти нашої держави — морський. Невипадково вибрано акваторії Азовського та Чорного морів, адже окупанти мають чисельну перевагу у корабельному складі, в озброєнні тощо”, - наголосив Воронченко.

На його думку, головна мета РФ сьогодні — повна блокада портів на Азові, аби завдати економічного удару по українській економіці, створити передумови для соціальної напруги на об’єктах портової інфраструктури і в державі в цілому.

“Крім того, окупанти поступово здійснюють повзучу агресію у Чорному морі. Під час проведення своїх навчань вони закривають фактично дві третини Чорного моря, блокуючи шляхи цивільного судноплавства не лише в напрямку українських портів, але й інших країн регіону. Крім того, Росія нині створює стаціонарну систему гідроакустичного спостереження у північно-західній частині Чорного моря та контролює підводний простір у районі газопроводу «Турецький потік»”, - заявив адмірал.

За його словами, стратегічною метою Росії все ще залишається повернення контролю над Україною за допомогою широкого кола засобів, включаючи військові.