Єврокорпус увійде до сил швидкого реагування НАТО
|20:45 14.11.2019
|Румыния
Єврокорпус пройшов сертифікацію щодо командної й оперативної сумісності із силами швидкого реагування НАТО.
Про це командування Єврокорпусу поінформувало у четвер у соціальній мережі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
«Успішний процес сертифікації завершив 18-місячний підготовчий період. Повноваження у якості сухопутної командної компоненти сил швидкого реагування НАТО (NRF20) перейдуть до Єврокорпусу від німецько-нідерландського корпусу у січні 2020 року», - заявили у європейській військовій ініціативі.
Єврокорпус (Eurocorps) є багатонаціональним військовим об'єднанням зі штабом у Страсбурзі, готовим до автономного планування і проведення військових операцій в інтересах міжнародних організацій, включаючи Європейський Союз і НАТО.
Створений у 1992 році з ініціативи Франції і Німеччини, Єврокорпус не є військовою структурою Євросоюзу, але має унікальний автономний статус.
Нині до Єврокорпусу входять Франція, Німеччина, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Польща, Італія, Греція, Туреччина та Румунія.
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