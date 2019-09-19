Єврокорпус пройшов сертифікацію щодо командної й оперативної сумісності із силами швидкого реагування НАТО.

Про це командування Єврокорпусу поінформувало у четвер у соціальній мережі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Успішний процес сертифікації завершив 18-місячний підготовчий період. Повноваження у якості сухопутної командної компоненти сил швидкого реагування НАТО (NRF20) перейдуть до Єврокорпусу від німецько-нідерландського корпусу у січні 2020 року», - заявили у європейській військовій ініціативі.

Єврокорпус (Eurocorps) є багатонаціональним військовим об'єднанням зі штабом у Страсбурзі, готовим до автономного планування і проведення військових операцій в інтересах міжнародних організацій, включаючи Європейський Союз і НАТО.

Створений у 1992 році з ініціативи Франції і Німеччини, Єврокорпус не є військовою структурою Євросоюзу, але має унікальний автономний статус.

Нині до Єврокорпусу входять Франція, Німеччина, Бельгія, Іспанія, Люксембург, Польща, Італія, Греція, Туреччина та Румунія.