В четверг, 14 ноября, на пляже в Одессе в районе Отрады нашли очередного мертвого дельфина.

Об этом сообщил одессит Иван Страхов в Facebook, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Дельфина нашли днем в Отраде у желтого камня, одессит сразу же сообщил об этом в организацию "Дельфины Азовского и Черного морей". Это нужно для того, чтобы экологи забрали дельфина или взяли анализы, чтобы узнать причину гибели.

Биологи и экологи считают, что причиной массовой гибели могут быть либо болезни, либо действия рыбаков, из-за которых животные попадают в рыбацкие сети. После того, как дельфины попадают в сети, рыбаки вырезают им плавники и выбрасывают за борт, после чего их прибивает к берегу.

Отметим, что ученые просят при обнаружении гибели дельфинов обращаться по телефонам: Вишнякова Карина +380 95 548-65-53 (Viber, WhatsApp), Павел Гольдин +380 67 390-01-18 (WhatsApp).

Напомним, что за месяц на побережье Одессы отдыхающие обнаружили трех мертвых дельфинов, два из которых были найдены только в эти выходные. Биологи не связывают эти случаи с загрязнением окружающей среды. По их словам, животные погибли из-за рыбацких сетей, в которые они попали и травмировались.