Державна госпрозрахункова зовнішньоторговельна та інвестиційна фірма «Укрінмаш» здійснила закупівлю у французької компанії Thales Group системи РЕБ (радіоелектронної боротьби).

Про це йдеться на сайті Great Export Import, що відслідковує імпортні/експортні операції, повідомляє Український мілітарний портал.

Серед систем – портативні тактичні системи радіоелектронної розвідки та пеленгації TRC6200-DF та системи радіоелектронної протидії TRC274 SDJ.

TRC6200-DF були придбані у кількості 3 одиниць, кожна з яких представляє з себе широкосмуговим перехоплювач та пеленгатор, який здатен здійснювати моніторинг всіх радіо-комунікаційних сигналів та забезпечує завчасне попередження та захист військ.

Вартість закупівлі трьох комплектів склала 2,765 млн доларів.

Система радіоелектронної протидії TRC274 SDJ Фото: Thales

Дві отримані системи TRC274 SDJ є широкосмуговим тактичними постановниками завад для зменшення, відхилення, нейтралізації або заміни усіх типів радіозв’язку від ОВЧ до УВЧ частотних смуг.

Оцінка закупівлі – 6,161 млн доларів США.

На початку цього року директор “Науково-виробничий комплекс “Іскра” Юрій Пащенко розказав, що підприємство запускає, спільне з французькою компанією Thales, виробництво засобів радіоелектронної боротьби.

Ймовірно ця закупівля здійснювалась в рамках реалізації одного зі спільних проектів.