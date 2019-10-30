Всім українським політв'язням у РФ і Криму потрібна медична допомога – Денісова
|20:01 14.11.2019
|Крым
Медичної допомоги потребують, по суті, всі українські політв'язні, які знаходяться на території Росії та в окупованому нею Криму.
Про це в інтерв'ю кореспондентові Укрінформу сказала уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
«Я думаю, кожен громадянин України, який знаходиться в полоні, потребує медичної допомоги», - сказала Денісова.
На її переконання, це стосується і тих 17-ти, які умовно достроково звільнені від відбування покарання. Як приклад вона назвала 70-річного кримського журналіста Миколу Семену, засудженого на 2,5 роки з відстрочкою виконання покарання на 3 роки. Він потребує обстеження серця і спини. Однак, незважаючи на численні клопотання перед РФ, українській стороні поки що не вдалося добитися для нього права на вільне пересування.
Невідкладна медична допомога потрібна і чотирьом кримським татарам. З цього приводу українська омбудсмен звернулася нещодавно до своєї російської колеги Тетяни Москалькової. Однак відповіді, повідомила Денісова, поки що не отримала.
Минулого тижня уповноважений ВР також надіслала лист Москальковій з приводу здоров'я політв'язня Олександра Шумкова, якому не надається медична допомога.
При цьому Денісова зазначила, що в українського і російського омбудсменів «різні мандати», в Росії набагато триваліші і складніші процедури для допуску лікаря до громадян.
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