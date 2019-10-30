Медичної допомоги потребують, по суті, всі українські політв'язні, які знаходяться на території Росії та в окупованому нею Криму.

Про це в інтерв'ю кореспондентові Укрінформу сказала уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Я думаю, кожен громадянин України, який знаходиться в полоні, потребує медичної допомоги», - сказала Денісова.

На її переконання, це стосується і тих 17-ти, які умовно достроково звільнені від відбування покарання. Як приклад вона назвала 70-річного кримського журналіста Миколу Семену, засудженого на 2,5 роки з відстрочкою виконання покарання на 3 роки. Він потребує обстеження серця і спини. Однак, незважаючи на численні клопотання перед РФ, українській стороні поки що не вдалося добитися для нього права на вільне пересування.

Невідкладна медична допомога потрібна і чотирьом кримським татарам. З цього приводу українська омбудсмен звернулася нещодавно до своєї російської колеги Тетяни Москалькової. Однак відповіді, повідомила Денісова, поки що не отримала.

Минулого тижня уповноважений ВР також надіслала лист Москальковій з приводу здоров'я політв'язня Олександра Шумкова, якому не надається медична допомога.

При цьому Денісова зазначила, що в українського і російського омбудсменів «різні мандати», в Росії набагато триваліші і складніші процедури для допуску лікаря до громадян.