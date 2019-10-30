С пятницы, 15 ноября, КПВВ «Каланчак» на админгранице с оккупированным Крымом возобновит работу.

Об этом в Facebook сообщает Азово-Черноморское Региональное управление Госпогранслужбы, передает ATR.

«Информируем, что контрольный пункт «Каланчак» возобновляет пропуск лиц и транспортных средств 15 ноября 2019 года с 12.00, а на КПВВ «Чонгар» контрольные операции уже будут осуществляться непосредственно в реконструированном пункте также 15 ноября 2019 года с 12.00», — говорится в сообщении.

КПВВ «Чаплинка» продолжает работу в штатном режиме, сообщили пограничники.

Напомним, с 7 ноября на КПВВ «Каланчак» на админгранице с Крымом приостановили пропуск граждан. Такие меры были приняты для проведения строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на административной границе с АР Крым.

12 ноября сообщалось, что строительные работы на контрольном пункте въезда/выезда «Каланчак» завершены на 97%. Строительство КПВВ «Чонгар» завершено на 95%.