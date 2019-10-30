КПВВ «Каланчак» возобновляет работу
|18:51 14.11.2019
|Крым
С пятницы, 15 ноября, КПВВ «Каланчак» на админгранице с оккупированным Крымом возобновит работу.
Об этом в Facebook сообщает Азово-Черноморское Региональное управление Госпогранслужбы, передает ATR.
«Информируем, что контрольный пункт «Каланчак» возобновляет пропуск лиц и транспортных средств 15 ноября 2019 года с 12.00, а на КПВВ «Чонгар» контрольные операции уже будут осуществляться непосредственно в реконструированном пункте также 15 ноября 2019 года с 12.00», — говорится в сообщении.
КПВВ «Чаплинка» продолжает работу в штатном режиме, сообщили пограничники.
Напомним, с 7 ноября на КПВВ «Каланчак» на админгранице с Крымом приостановили пропуск граждан. Такие меры были приняты для проведения строительных работ повышенной опасности при реконструкции контрольных пунктов на административной границе с АР Крым.
12 ноября сообщалось, что строительные работы на контрольном пункте въезда/выезда «Каланчак» завершены на 97%. Строительство КПВВ «Чонгар» завершено на 95%.
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