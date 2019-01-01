В Одесі розпочалась ІІІ Міжнародна конференція з морської безпеки

18:37 14.11.2019   Украина

14 листопада у місті Одесі проведено III Міжнародну конференцію з морської безпеки, яка є спільною ініціативою командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Міжнародного центру стратегій оборони і безпеки.

Метою конференції є обговорення сучасних викликів та загроз безпеці в регіонах Чорного та Азовського морів, шляхів адекватного реагування на них; аналіз соціально-політичних та економічних наслідків змін середовища безпеки, а також політики НАТО в регіоні; підтримка формування доцільних військово-морських спроможностей в Україні, координація зусиль та досягнення операційної військово-морської сумісності з Альянсом, передає  прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Окрім провідних українських експертів участь в заході взяли представники США, Великої Британії, Норвегії, Швеції, Туреччини, Грузії та інших країн-членів та партнерів НАТО.

Чергова конференція дала унікальну можливість зібрати ключових експертів світового рівня в Україні для обговорення проблематики морської безпеки та обмінятися думками щодо адекватного реагування на сучасні виклики та загрози.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк, під час своєї промови, наголосив, що питання безпеки у Чорноморському регіоні є не лише проблемою України, а й всього цивілізованого світу і без міжнародної участі його вирішення не можливе.

– Росія продовжує реалізацію стратегії повзучої експансії і домінування в міжнародних водах Чорного моря. Для цього вона виконує заходи з перешкоджання свободі судноплавства – зазначив під час виступу Командувач національного флоту адмірал Ігор Воронченко. Також командувач ознайомив присутніх із загальною безпековою обстановкою в Азово-Чорноморському регіоні, фактами порушення міжнародних норм і правил вільного судноплавства, мілітаризації АР Криму та провокацій з боку Російської Федерації.

Учасники форуму в ході заходу обмінялися думками та дійшли до практичних висновків, які мають прикладне значення для подальшого використання у плануванні стратегії побудови морської безпеки в регіонах Чорного та Азовського морів. Завдяки двом попереднім Конференціям вже створено міжнародну фахову спільноту на підтримку національної безпеки України на морі з представників провідних морських держав світу.

 



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