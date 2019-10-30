Зеленський обговорив "Північний потік-2" з Туском
|19:45 14.11.2019
|Украина
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Дональдом Туском та обговорив з ним ситуацію з реалізацією проекту "Північний потік – 2".
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає УНН.
"Окремою темою розмови була енергетична безпека в Європі та ситуація з реалізацією проекту "Північний потік – 2". Співрозмовники погодилися щодо важливості безумовного дотримання всіма державами – членами Європейського Союзу енергетичного законодавства ЄС", - повідомили в пресслужбі.
Повідомляється, що сторони обговорили перебіг реалізації домовленостей 21-го саміту "Україна – ЄС".
Туск привітав суттєву активізацію реформ в Україні, зокрема в контексті виконання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Зеленський подякував Туску за вагому особисту роль у розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом під час його перебування на посаді Президента Європейської ради та побажав успіхів у подальшій діяльності.
Зі свого боку Дональд Туск запевнив у своїй незмінній підтримці суверенітету й територіальної цілісності України, а також реформ у державі.
Нагадаємо, Туск, який залишає свою посаду, заявив, що Росія є "стратегічною проблемою" Європейського союзу.
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