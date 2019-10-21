Загороднюк розповів про стратегічний план розвитку ВМС України
|19:30 14.11.2019
|Украина
У Міністерстві оборони вже є Стратегія до 2035 року щодо розвитку Військово-морських сил Збройних сил України.
Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час 3-ї Міжнародної конференції з морської безпеки, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
"У нас вже є Стратегія до 2035 року — це довгострокові плани, але, тим не менш, ми вже почали запроваджувати їх в життя. Ми прагнемо, щоб ця Стратегія була реалізована і принесла безпеку Чорноморському регіону. Нарощування, хоч і невелике, але вже розпочалося", — зауважив міністр оборони.
Загороднюк акцентував увагу присутніх на знаковій події, що відбулася вчора, прийнятті до складу військового флоту патрульних катерів типу "Island" — "Старобільськ" і "Слов’янськ" та пошуково-рятувального судна "Олександр Охрименко", отриманих від США.
"У наступному році буде ще три катери. Звичайно, ми не збираємося на цьому зупинятися, ми будуватимемо об’єкти берегової інфраструктури, купуватимемо кораблі, будемо їх ремонтувати та ставити на озброєння. Наші плани щодо посилення спроможностей ВМС будуть озвучені сьогодні. Я сподіваюся, що це принесе корисну інформацію і ви побачите, яким чином українська держава зараз планує змінити розклад сил, який є наразі", — додав він.
Нагадаємо, Загороднюк заявлял, що російські навчання у Чорному та Азовському морях перешкоджають комерційному судоходству.
Ще на цю тему:
Стало відомо які саме Айленди передадуть наступного року
США передадуть ВМС ЗС України ще три патрульні катери класу «Island»
13 листопада на «Айлендах» та «Охрименко» піднімуть прапор ВМСУ
Патрульні катери ВМС пройшли випробування, екіпажі готували за стандартами НАТО / Відео
Генсек НАТО прибыл в Одессу и пообещал помощь военным морякам
«Олександр Охрименко» зараховано до складу ВМС
В Маріуполі спустили на воду «Арабат»
Катери українських ВМС класу «ISLAND» прибули до військової гавані
Катери Island доставлені до Одеси
В Миколаїв для ремонту зайшов корабель Морської охорони / Фото
Українські Island прямують до Одеси