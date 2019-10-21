У Міністерстві оборони вже є Стратегія до 2035 року щодо розвитку Військово-морських сил Збройних сил України.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час 3-ї Міжнародної конференції з морської безпеки, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"У нас вже є Стратегія до 2035 року — це довгострокові плани, але, тим не менш, ми вже почали запроваджувати їх в життя. Ми прагнемо, щоб ця Стратегія була реалізована і принесла безпеку Чорноморському регіону. Нарощування, хоч і невелике, але вже розпочалося", — зауважив міністр оборони.

Загороднюк акцентував увагу присутніх на знаковій події, що відбулася вчора, прийнятті до складу військового флоту патрульних катерів типу "Island" — "Старобільськ" і "Слов’янськ" та пошуково-рятувального судна "Олександр Охрименко", отриманих від США.

"У наступному році буде ще три катери. Звичайно, ми не збираємося на цьому зупинятися, ми будуватимемо об’єкти берегової інфраструктури, купуватимемо кораблі, будемо їх ремонтувати та ставити на озброєння. Наші плани щодо посилення спроможностей ВМС будуть озвучені сьогодні. Я сподіваюся, що це принесе корисну інформацію і ви побачите, яким чином українська держава зараз планує змінити розклад сил, який є наразі", — додав він.

Нагадаємо, Загороднюк заявлял, що російські навчання у Чорному та Азовському морях перешкоджають комерційному судоходству.