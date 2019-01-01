Народний артист СРСР Армен Джигарханян доставлений в лікарню Москви у вкрай тяжкому стані.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Mash.

"Армен Джигарханян доставлений до столичної лікарні у вкрай тяжкому стані. Зараз він в реанімації", - пишуть у виданні.

Повідомляється, що у артиста загострилися хронічні захворювання на тлі затяжної пневмонії. Зараз він перебуває під постійним наглядом лікарів.

Нагадаємо, повідомлення про госпіталізацію Армена Джигарханяна з'являлися в ЗМІ неодноразово впродовж 2018 року, в останній раз артист потрапив до лікарні 13 жовтня минулого року.