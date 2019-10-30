Україна працює над тим аби повернути кораблі, які захопила РФ.

Про це під час 3-ї Міжнародної конференції з морської безпеки заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"Ми всі знаємо, що рік тому Росією були захоплені українські кораблі. Ми досі працюємо, щоб їх повернути. Ми повернули наших моряків і до цього часу ми маємо ситуацію з блокуванням Керченської протоки. То ж, фактично, Азовське море є регіоном надзвичайної небезпеки. Україна робить кроки для того, щоб розв’язати цю проблему, але це неможливо зробити без міжнародної підтримки. Це питання не лише України — це питання всього цивілізованого світу", - зазначив він.

Він також зазначив, що цінності НАТО та країн Європи мають стати ключем до стабілізації та розвитку регіону.

"Чорноморський регіон має бути регіоном верховенства права, людських цінностей та поваги до України і її суверенітету", — Загороднюк.

Нагадаємо, Загороднюк раніше заявляв, що російські навчання у Чорному та Азовському морях перешкоджають комерційному судоходству.