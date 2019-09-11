Кингисеппский машиностроительный завод (КМЗ) по контракту с Министерством обороны РФ изготовил партию теплообменного оборудования для боевых кораблей Черноморского флота РФ.

Как сообщает пресс-служба предприятия, партия охладителей в количестве 15 ед. отправлена заказчику, передает PortNews.



Охладители являются основной частью двухконтурной системы охлаждения энергетической установки корабля. Используемой охлаждающей средой является заборная морская вода. Паяная трубчатая конструкция охладителей обладает хорошим теплосъемом, а применяемые в производстве материалы являются стойкими к агрессивным средам. Оборудование может работать при повышенном давлении и устойчиво к воздействию морской воды.



«Кингисеппский машиностроительный завод» – современное предприятие, которое специализируется на производстве, ремонте и поставках дизельного, газотурбинного и палубного оборудования.