Владелец двух крымских зоопарков решил убить три десятка медведей

18:45 14.11.2019   Крым

 Бизнесмен Олег Зубков, которому принадлежат крымские зоопарки "Тайган" и "Сказка" решил сократить количество содержащихся в них бурых медведей с 40 до 10 или 12. Он объяснил, что ему нужно "оптимизировать коллекцию".

О его решении уведомлены ветеринарные службы. Если медведей никто не захочет забрать, их усыпят или застрелят, передает Интерфакс.

"Мы уже уничтожили несколько десятков голов вьетнамских свиней (...) они были скормлены львам, тиграм. Сейчас стоит вопрос об уменьшении поголовья медведей, львов, тигров", - сказал Зубков.

Уменьшать численность животных Зубкову приходится из-за многочисленных проверок ветеринарных служб, которые выписали зоопаркам штрафы. Еще одной причиной он назвал вынужденный отказ от планов построить парк медведей под Севастополем. В этой ситуации ему приходится думать "об экономической составляющей" парков.

"Глава госкомитета ветеринарии" оккупированного Крыма Валерий Иванов заявил агентству, что не получал "никаких документов про убийство Зубковым животных".

Зубков в 2012 году основал на берегу Тайганского водохранилища парк "Тайган" - крупный питомник львов, тигров и других зверей.

В Ялте он открыл первый в СНГ частный зоопарк "Сказка".

В "Тайгане" живут больше 2500 животных, в "Сказке" - 1500.



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