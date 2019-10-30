Держрибагентство: вилов в Азовському морі впав майже на 50%

18:30 14.11.2019   Крым

Український вилов риби та інших водних біоресурсів у Чорному морі у січні-жовтні збільшився на 63%, тоді як в Азовському - скоротився на 49%.

Про це УНН повідомили у пресслужбі Держрибагентства.

За даними відомства, з початку 2019 року загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів становив майже 34 тис. тонн.

У розрізі водойм видобуто:

Чорне море – 12 802 тонни (+63% до показників січня-жовтня 2018 року);
Азовське море – 7 318 тонн (-49%);
Причорноморські лимани – 64 тонни (-83%);
р. Дунай – 537 тонн (+125%);
пониззя р. Дністер з лиманом та Кучурганське водосховище – 1 437 тонн (+41%);
Дніпровсько-Бузька естуарна система – 1 301 тонну (-11%);
водосховища р. Дніпро – 10 311 тонн (+8%), а саме: Київське водосховище – 1 067 тонн, Канівське – 694 тонни, Кременчуцьке – 3 888 тонн, Кам’янське – 1 996 тонн, Дніпровське – 793 тонни, Каховське – 1 871 тонну;
інші водойми – 180 тонн (+6%).

Найбільше протягом січня-жовтня виловлено таких водних біоресурсів:

рапана – 10 057 тонн;
бички – 6 254 тонни;
карась сріблястий – 4 757 тонн;
лящ – 1 888 тонн;
плітка – 1 774 тонни;
шпрот – 1 262 тонни;
тюлька, верховодка – 1 210 тонн;
плоскирка – 1 061 тонну;
рослиноїдні види риб – 801 тонну;
креветки – 701 тонну;
оселедець чорноморський – 447 тонн.

Нагадаємо, комітет ВР рекомендував відкласти перемовини з РФ щодо рибальства в Азовському морі.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони України Загороднюк зазначав, що Росія блокує значні ділянки акваторії Чорного та Азовського морів, "розпочинає навчання, які насправді не проводяться, для того, щоб блокувати цілий сектор і перешкоджати комерційному судоходству".



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