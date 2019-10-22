Катери Island планують доозброїти кулеметами та гарматами
|18:15 14.11.2019
|Украина
Бойові можливості катерів типу «Island», переданих Україні Сполученими Штатами Америки, значно зростуть після їх доозброєння автоматичними гарматами з дистанційним керуванням та комплексами радіотехнічного озброєння.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пославшись на керівника Управління кораблебудування командування ВМСУ Василя Радчука, передає Укрінформ.
"До кінця 2019 року бойові можливості катерів типу «Island» значно зростуть за рахунок проведення доозброєння - на них буде встановлено крупнокаліберний кулемет калібру 12,7 мм. А в наступному році ми оснастимо їх автоматичними гарматами з дистанційним керуванням та комплексами радіотехнічного озброєння", - зазначив капітан першого рангу Радчук.
За його словами, загалом розглядаються "три можливі варіанти дооснащення катерів. Будемо обирати найоптимальніший. Перш за все, ми повинні вивчити можливості самих катерів під час виконання завдань в морі, подивитися на роботу енергетичних установок тощо".
Зазначається, що "у загальній системі бойового застосування національних ВМС патрульні катери «Старобільськ» та «Слов’янськ» залучатимуть до виконання таких завдань, як захист судноплавства, захист портів і морських комунікацій, патрулювання в межах виняткової морської економічної зони, забезпечення розгортання сил (військ), посилення охорони морських ділянок державного кордону, прикриття конвоїв під час забезпечення перевезення вантажів в морі".
Крім того, планується залучати катери до операцій протидії з проявами піратства, незаконної міграції та контрабанди в акваторії чорноморсько-азовського басейну, участі у пошуково-рятувальних операціях з надання допомоги аварійним об’єктам. Завдяки морехідним можливостям катери «Island» можна буде застосовувати у Чорному, Азовському і Середземному морях.
Як повідомлялося, 13 листопада в Одесі відбулись урочисті заходи з нагоди передачі до складу ВМС ЗС України патрульних катерів класу "Island" та пошуково-рятувального судна, в яких взяли участь заступник міністра оборони України Анатолій Петренко, представники Посольства США в Україні, дипломати й інші іноземні гості, зокрема з країн НАТО, військовослужбовці корабельно-катерного складу флоту, волонтери, духовенство та громадськість.
Ще на цю тему:
На озброєння армії передали перші 100 серійних ракет "Вільха"
Українськи війська отримали велику кількість техніки РЕБ / Фото
"Радикально збільшить обороноздатність": експерт розповів, чим Україна відповість Росії на морську агресію
РНБО до кінця року повідомить, коли армія отримає ракетні комплекси "Вільха-М" та "Нептун"
ПТРК “Корсар” отримав український тепловізійний приціл / Відео
Завершено поставки Bayraktar до України
Приватна компанія освоїла капітальний ремонт БРЕМ-Ч та почала передавати відновлені машини до армії / Фото
ВСУ завершує процедуру прийняття на озброєння ударних безпілотників