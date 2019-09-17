Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко допускає вихід України з Мінських домовленостей у разі затягування процесу і відсутності прогресу у виконанні їх усіма сторонами.

Про це він заявив у інтерв'ю "ВВС-Україна", передає Укрінформ.

"Так, це (вихід України з Мінських домовленостей - ред.) можливо. Якщо ми побачимо, що цей процес іде безкінечно. Це дуже непопулярна заява і, напевно, знову не сподобається нашим західним партнерам. Але для нас Мінськ - не самоцінність. Самоцінність - наше виживання як нації. І якщо ми побачимо, що вони не спрацьовують, і це веде нас у постійне затягування безкінечного процесу, то рано чи пізно буде прийняте рішення про вихід з Мінського процесу", - сказав Пристайко.

Водночас він зауважив, що відмова від Мінська - дуже складне політичне рішення.

Стосовно дедлайну його можливого ухвалення глава МЗС зазначив, що він не прописаний чітко, але якщо майбутня зустріч у "нормандському форматі" покаже відсутність прогресу, то це, безумовно, поставить під сумнів можливість досягнення миру в Мінському процесі.

"От коли ми повернемося (з нормандських переговорів - ред.), тоді й буде правильно запитати нас про це. І якщо нічого не привеземо, то логічним буде питання, наскільки цей Мінськ все ще нам потрібен", - вважає Пристайко.

Він погодився з тим, що це може призвести до скасування санкцій проти Росії, додавши, що "це і є ціна Мінська".

"Але я прошу вас не забувати, що санкції можуть бути скасовані і без виходу з Мінська. Ми можемо з вами виконувати Мінськ до кінця нашого життя і до кінця життя наших онуків, а санкції можуть бути скасовані кожні півроку. Складна еквілібристика між тим, як зрозуміти і відчути настрої, і чи можуть санкції все ще відігравати стримуючу роль, чи нам потрібно все-таки вийти з Мінська і шукати мир якимось іншим шляхом - це і є відповідальність глави держави і теперішнього уряду, і всього суспільства до речі", - резюмував очільник МЗС.