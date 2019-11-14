Під парламентом Грузії спалахнув пікет через провал виборчих змін
|17:45 14.11.2019
|Грузия
Після того, як парламент Грузії провалив прийняття конституційних поправок, що передбачали перехід на пропорційну систему виборів, громадськість Грузії почала виходити до будівлі законодавчого органу з метою висловити свій протест.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".
Під будівлею парламенту влаштували мітинг громадського руху "Соромно!", в результаті літніх акцій якого влада дала обіцянку про перехід на пропорційну систему.
"Єдина людина, яка може щось змінити, це Бідзіна Іванішвілі, тому що всі підкоряються тільки йому", - заявив організатор акції Шота Дігмелашвілі, говорячи про колишнього прем'єр-міністра Грузії, мільярдера Бідзіну Іванішвілі, який очолює партію влади "Грузинська мрія".
Активісти кажуть, що пікети біля всіх входів до парламенту не дадуть можливості депутатам увійти до будівлі вищого законодавчого органу.
Вийти на вулиці і протестувати закликають населення і лідери "Об'єднаної опозиції".
Проспект Руставелі, на якому розташований парламент Грузії, на цей час перекрили учасники акції.
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