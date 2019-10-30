Командувач Військово-морськими силами України Ігор Воронченко повідомив, що російська авіація під час військових навчань відпрацьовувала бомбардування Одеси і за 60 км до міста літаки повернули на Босфор.

Про це командувач ВМС розповів на конференції з морської безпеки, передає InfoResist.

“Я бачив, як під час російських навчань бомбардувальники Ту-22 відпрацьовували бомбардування Одеси. За 60 кілометрів від міста повернули на південь і пішли на Босфор”, – заявив Воронченко.

Також він показав діаграму, як російський флот за останні роки наростив свої сили в окупованому Криму.

Нагадаємо, що в липні в Чорному морі стартували найбільші міжнародні військово-морські навчання Sea Breeze-2019 за участю країн НАТО. Росія вирішила перешкодити навчанням і перекрила одну з тренувальних локацій в Чорному морі, а потім сили Чорноморського флоту почали виконувати низку заходів бойової підготовки біля навчань НАТО.

Крім того, в кінці серпня Міноборони РФ провело військові навчання в окупованому Криму, зокрема військові відпрацьовували «захоплення позицій» з моря.