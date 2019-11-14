Військовослужбовці з 32 військових частин Збройних сил Російської Федерації брали участь в операції із захоплення та окупації Криму.

Такі дані опублікували волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm на своїй офіційній сторінці в мережі, передає Апостроф.

Перелік виявлених підрозділів і частин є найбільшою базою даних по Криму, заснованою на OSINT-дослідженнях. За даними дослідників, російські військовослужбовці з 22 частин з цього переліку, крім захоплення Криму, також брали участь в бойових діях проти України на Донбасі.

Представлені дані в значній мірі доповнюють відомості військової прокуратури України про підрозділи і техніку ЗС РФ, що забезпечують окупацію Криму, оприлюднені в 2016 році.

До речі, в переліку військової прокуратури присутні підрозділи, яких немає в списку InformNapalm по Криму. Волонтери поки не знайшли додаткових доказів проти них під час OSINT-досліджень, однак більшість з них фіксувалися в бойових діях на Донбасі.

Генеральна прокуратура України періодично залучала матеріали досліджень InformNapalm до матеріалів міжнародного суду за позовом Україна проти Росії.

Нагадаємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН в Гаазі визнав свою юрисдикцію у справі за позовом Україна проти Росії, яка пов'язана з порушенням Москвою Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму.