Десятки підрозділів: з'явилися резонансні дані про операцію Путіна із захоплення Криму
|16:30 14.11.2019
|Крым
Військовослужбовці з 32 військових частин Збройних сил Російської Федерації брали участь в операції із захоплення та окупації Криму.
Такі дані опублікували волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm на своїй офіційній сторінці в мережі, передає Апостроф.
Перелік виявлених підрозділів і частин є найбільшою базою даних по Криму, заснованою на OSINT-дослідженнях. За даними дослідників, російські військовослужбовці з 22 частин з цього переліку, крім захоплення Криму, також брали участь в бойових діях проти України на Донбасі.
Представлені дані в значній мірі доповнюють відомості військової прокуратури України про підрозділи і техніку ЗС РФ, що забезпечують окупацію Криму, оприлюднені в 2016 році.
До речі, в переліку військової прокуратури присутні підрозділи, яких немає в списку InformNapalm по Криму. Волонтери поки не знайшли додаткових доказів проти них під час OSINT-досліджень, однак більшість з них фіксувалися в бойових діях на Донбасі.
Генеральна прокуратура України періодично залучала матеріали досліджень InformNapalm до матеріалів міжнародного суду за позовом Україна проти Росії.
Нагадаємо, 8 листопада Міжнародний суд ООН в Гаазі визнав свою юрисдикцію у справі за позовом Україна проти Росії, яка пов'язана з порушенням Москвою Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму.
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