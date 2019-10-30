Азовське море раптово обміліло - суду попередили про мелях під Бердянськом
|16:15 14.11.2019
|Крым
Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає екіпажі морських судів про ризик сісти на мілину в четвер в акваторії Бердянська Запорізької області через зниження рівня Азовського моря.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби управління Держнс в області, передають Українські Новини.
"З 13:00-14:00 із збереженням до кінця доби 14 листопада в Бердянську очікується спад рівня моря з досягненням небезпечної позначки. Судно може сісти на мілину", - йдеться в повідомленні.
В Бердянську розташований державний Бердянський морський торговельний порт (Запорізька область).
Як повідомлялося раніше, Міністерство інфраструктури готує пакет концесійних конкурсів в портах Маріуполь, Бердянськ, Одеса та поромного комплексу в порту Чорноморськ.
Нагадаємо, 29 березня, на території терміналу 3, причалу № 17 морського торговельного порту в Одеській області стався вибух. Також на Азовському морі ФСБ Росії незаконно затримала українських рибалок.
Крім обміління, на Азовському морі почали масово вмирати дельфіни.
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