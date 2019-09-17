Сотрудник МВД Грузии представлен на пост бизнес-омбудсмена Грузии

15:45 14.11.2019   Грузия

Директор Информационно-аналитического департамента МВД Грузии Михаил Даушвили станет новым бизнес-омбудсменом.

Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Георгий Гахария, сообщает Грузия Online.

11 ноября в отставку с поста бизнес-омбудсмена подал Ираклий Леквинадзе. Он заявил, что это «спонтанное решение». Между тем, СМИ говорили о конфликте Леквинадзе с Гахария.

Сегодня премьер подтвердил, что на освободившуюся должность назначат Даушвили. Необходимо отметить, что в то время, когда Гахария был министром внутренних дел Даушвили назначили заместителем директора Информационно-аналитического департамента МВД, а позже – директором.

«Напомню, мы всегда говорили и говорим еще раз, что сильный грузинский бизнес – это самый важный момент нашего самого большого экономического вызова. Он должен помочь нам всем создать новые рабочие места и преодолеть социальные трудности, которые, к сожалению, все еще существуют в стране. Именно поэтому, все мы должны понимать, что поддержка бизнеса, там, где позволяет закон, будет основной задачей Михаила Даушвили. Я уверен, он достойно справится с этой задачей», — сказал Гахария.

Премьер также призвал всех бизнесменов к активному сотрудничеству с Даушвили. Он отметил, что «все проблемные вопросы», о которых сообщат бизнес-омбудсмену, «через несколько минут попадут в кабинет премьер-министра».

Институт бизнес-омбудсмена был создан в 2015 году. До этого должность с похожими функциями называлась налоговый омбудсмен. Бизнес-омбудсмена назначает премьер-министр Грузии с согласия спикера парламента.

Бизнес-омбудсмен независим в своей деятельности и занимается надзором и содействует защите прав, связанных с реализацией предпринимательской деятельности в стране.



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