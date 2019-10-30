Центр внешнеполитических исследований ОПАД имени Александра Никонорова при поддержке Международного движения #LIBERATECRIMEA провел мониторинг заявлений и действий в сфере деоккупации Крыма и евроатлантической интеграции.

Об этом сообщается на сайте Центра, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"В риторике новой власти вопрос Крыма звучит не менее, чем в риторике предыдущего президента и правительства. В частности, пусть и под давлением активистов и журналистов, президент высказался за то, чтобы вопрос Крыма четко звучал во время переговоров в нормандском формате", - говорится в сообщении.

Верховная Рада приняла заявление о непризнании так называемых выборов, организованных российскими оккупантами в Крыму, а Прокуратура АРК объявила в розыск организаторов незаконных выборов в Крыму.

Если говорить о негативных тенденциях, то законодательных инициатив в сфере деоккупации Крыма от власти поступило мало. До сих пор никто из парламентариев не внес проект закона о коренных народах, который должен стать первым важным шагом в обеспечении коллективных прав крымскотатарского народа.

"Риторика о важности евроатлантической интеграции у власти сохраняется, но существует ряд моментов, которые говорят о том, что в руководстве государства не желают форсировать вопрос вступления в НАТО. Преимущественно власть говорит о расширении сотрудничества, в частности, о совместных учениях, финансовой помощи, усилении военного сотрудничества в Черноморском бассейне ", - добавили в Центре.

В агентстве отметили, что вместе с этим звучат заявления об отказе вступления в НАТО, приводя к примеру заявления Богдана Яременко, Вадима Пристайко, Ирины Верещук.

"Власть дает понять, что не готова проводить реформу СБУ в соответствии с рекомендациями НАТО и ЕС: например, несмотря на рекомендации западных партнеров ликвидировать Управление К, руководство Службы настаивает на сохранении за спецслужбой антикоррупционной функции", - подчеркивается в сообщении.

Нету прогресса в сфере внедрения парламентского надзора за спецслужбами, также отказались подавать заявку на получение Плана действий по членству в НАТО. А в Комитете по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества нет ни одного проекта закона от власти, который бы касался евроатлантической интеграции.