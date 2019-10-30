В четверг, 14 ноября, российские силовики пришли с обыском в дом делегата Курултая крымскотатарского народа VI созыва Исмета Салиева в селе Токлук/Богатое под Судаком.

Об этом сообщает член Меджлиса крымскотатарского народа Гаяна Юксель, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"Сейчас стало известно, что сегодня рано утром, примерно в 6.00 часов, представители так называемых правоохранительных органов Крыма приехали в дом в селе Токлук / Богатое под Судаком известного крымскотатарского тренера по греко-римской борьбе, председателя спортивного центра братьев Салиевых, делегата Курултая крымскотатарского народа VI созыва - Исмет Салиева. Об обыске сообщил сам Исмет Салиев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что так называемые следственные действия в доме Исмета Салиева были проведены в рамках "уголовного дела" по обвинению в терроризме: искали оружие, наркотики и другое.

"В момент обыска в доме была жена Исмет Салиева, которая была очень напугана. Самого хозяина дома дома не было. Сейчас уточняем детали, а также информацию по поводу того, какие документы буди предоставлены семье, именно собрали далее. Практически за несколько минут у дома Исмет Салиев собрались жители села, которые остались на месте происшествия до окончания так называемых следственных действий", - добавила Гаяна Юксель.

После оккупации Крыма Российской Федерацией обыски в домах крымских татар и проукраинских активистов стали регулярной практикой на полуострове. Только за I квартал текущего года Крымскотатарским Ресурсным Центром было зафиксировано 45 обысков, 36 из которых - в домах крымских татар. К сожалению, данная репрессивная политика оккупантов усиливается и набирает новых оборотов.