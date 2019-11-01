Міністр оборони України бере участь у 3-й Міжнародній конференції з морської безпеки

15:01 14.11.2019   Украина

Сьогодні, 14 листопада, Міністр оборони України Андрій Загороднюк бере участь у 3-й Міжнародній конференції з морської безпеки, яка проходить в Одесі.

Про це повідомляється на офіційному сайті  Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

Під час виступу на міжнародному заході, що є спільною ініціативою Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України та Міжнародного центру стратегій оборони і безпеки, керівник вітчизняного оборонного відомства подякував організаторам за запрошення та, зокрема, зазначив:

— Для мене велика честь бути на цій конференції. Це майданчик для того, щоб всі експерти могли обговорити ситуацію в Чорноморському регіоні. Для нас критично важливо, щоб ситуація розглядалася в контексті безпеки всього регіону, всього європейського та євразійського простору, тому що зараз, як ми знаємо, відбувається мілітаризація Чорного моря, нарощується військова присутність Російської Федерації.

Міністр оборони також наголосив, що Російська Федерація й надалі продовжує вести агресивні дії проти України, забираючи життя українських захисників, які захищають Україну на Сході.

— Ця війна, на жаль, не стихає, незважаючи на те, що вона дещо перейшла в менш активну фазу, ніж в попередні роки, але, тим не менш, продовжується. Кожних декілька днів ми отримуємо інформацію про загиблих українських Героїв, — зазначив Андрій Загороднюк.

Міністр оборони України також акцентував увагу учасників конференції на постійних провокативних діях Росії в акваторії Чорного та Азовського моря.

— Росія блокує значні ділянки акваторії, розпочинає навчання, які насправді не проводяться для того, щоб блокувати цілий сектор і перешкоджати комерційному судоходству, — додав Міністр.



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