Парламент Молдови призначає новий уряд Іона Кіку

14:45 14.11.2019   Молдова

Кандидат в прем'єр-міністри Молдови Іон Кіку, який був радником з економічних питань президента Ігоря Додона, виголосив промову на засіданні парламенту. Незадовго до цього парламентський юридичний комітет затвердив представлений список нового уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

На пост міністра закордонних справ Кіку висунув кандидатуру зовнішньополітичного радника Додона Ауреліу Чокоя, а в програмі уряду передбачене "посилення співпраці з Європейським Союзом, стратегічне партнерство зі США та Російською Федерацією, а також поглиблення дружніх відносин із сусідніми державами".

Загалом у програмі уряду передбачено кілька дій, які матимуть як негайний характер, так і довгостроковий.

Зокрема Кіку обіцяє "виправлення помилок, допущених у реформі правосуддя, та покарання тих, хто знецінив банківську систему та тих, кому не вистачало штату Кишинівського міжнародного аеропорту".

У програмі також вказано "невідкладне виправлення закону про бюджет на 2019 рік, щоб мати змогу виплачувати зарплати кільком категоріям бюджетників".

Кандидат в прем'єри говорить про "вирішення проблеми, пов'язаної з імпортом газу з Російської Федерації", оскільки "країна абсолютно не готова до зимового періоду".

Він зазначив, що реформа юстиції та прокуратури є пріоритетними заходами уряду, як і реформа Вищої судової палати та процедури призначення суддів. Все треба гармонізувати відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, вважає політик.

Згодом депутати проголосують за запропонований Іоном Чіку Кабінет міністрів, запитання до кандидата в прем'єри вже почалися.

Іон Кіку з грудня 2018 року був міністром фінансів в уряді Демократичної партії. Після зміни влади в червні 2019 року Додон призначив його своїм радником з економічних питань.

Раніше проросійська Партія соціалістів Молдови (ПСРМ) вирішила сформувати уряд меншості після того, як проєвропейський уряд Санду було відправлено у відставку.



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