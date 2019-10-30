Корабли и суда обеспечения оккупационного флота после совместных морских учений вернулись в Севастополь.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

По информации оккупантов, во время совместных морских маневров в Черном море экипажи кораблей и судов обеспечения провели учения по ликвидации возгорания на судне в море. Военные моряки также тренировались ликвидировать пробоины.

Военные корабли ЧФ провели тактические приемы при атаке условного противника группы судов обеспечения.

В учениях были задействованы военные корабли — фрегат «Адмирал Эссен», МРК «Орехово-Зуево», МРК «Вышний Волочёк», морской тральщик «Турбинист», ракетный катер «Ивановец». Группу судов обеспечения составляли судно замера физических полей «СФП-183», спасательный буксир «СБ-5», пожарное судно «ПЖС-123» и водолазное судно «ВМ-911».