Корабельная группировка оккупантов вернулась в Севастополь после морских учений
|14:30 14.11.2019
|Крым
Корабли и суда обеспечения оккупационного флота после совместных морских учений вернулись в Севастополь.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
По информации оккупантов, во время совместных морских маневров в Черном море экипажи кораблей и судов обеспечения провели учения по ликвидации возгорания на судне в море. Военные моряки также тренировались ликвидировать пробоины.
Военные корабли ЧФ провели тактические приемы при атаке условного противника группы судов обеспечения.
В учениях были задействованы военные корабли — фрегат «Адмирал Эссен», МРК «Орехово-Зуево», МРК «Вышний Волочёк», морской тральщик «Турбинист», ракетный катер «Ивановец». Группу судов обеспечения составляли судно замера физических полей «СФП-183», спасательный буксир «СБ-5», пожарное судно «ПЖС-123» и водолазное судно «ВМ-911».
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