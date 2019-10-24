Водохранилища Крыма мелеют: в разы сократился приток воды
|14:15 14.11.2019
|Крым
Председатель «государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации» Крыма Игорь Вайль сообщил о резком сокращении объемов притоков в водохранилища.
Вайдь отметил, что снижение притоков воды наблюдается и в достаточно обводненных крымских районах. Таким образом не добирают воды водохранилища в Бахчисарайском, Симферопольском, Ялтинском и Алуштинском районах, сообщает Флот2017.
«Госкомводхоз» установил, что приток в водохранилища, обеспечивающие водоснабжение Симферополя и Симферопольского района, стал меньше прошлогоднего в 4,5 раза. Объем притоков в Изобильненское водохранилище (район Алушты) сократился в 64 раза. Объем притоков в Балановское водохранилище (Белогорский район) на данный момент равен нулю.
По данным «водного госкомитета», за осень 2019 года объемы притоков в водохранилища значительно снизились по сравнению с прошлым годом. А поскольку наполнение водохранилищ напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков, крымчан готовят к переходу на график подачи воды.
Ще на цю тему:
Оккупированному Крыму хватит воды на 4 месяца
Оккупанты заявили о дефиците воды в крымских реках
Симферополь и несколько сел на двое суток останутся без воды
Оккупанты озвучили "новую проблему" - сброс пресной днепровской воды в соленый Каркинитский залив
Воду на восток Крыма оккупанты решили подавать "из водозаборов напрямую к потребителям"
Оккупанты озвучили грандиозные планы по снабжению Крыма водой
Путін не просив Київ відновити подачу води до Криму