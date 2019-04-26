Укртранснафта отримала майже 4,2 млн євро від РФ через прокачування брудної нафти

15:15 14.11.2019   Украина

Транснєфть продовжує резервувати потужності Укртранснафти через попадання в неї нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук.

Компанія Укртранснафта отримала 4,17 млн євро від російської Транснєфті за резервування потужностей української нафтотранспортної системи через потрапляння до неї нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук, повідомляє Інтерфакс-Україна, передає НВ.

Ця сума — не остаточна, оскільки Транснєфть продовжує резервувати потужності Укртранснафти.

Розмір платежів визначається в рамках діючих договірних відносин і залежить від залишку обсягів неякісної російської нафти в нафтотранспортної системі України станом на перше число кожного місяця, під які російська компанія резервує потужності Укртранснафти.

Як повідомлялося, наприкінці квітня після попадання до нафтопроводу Дружба російської сировини з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук і відповідної відмови її прийому європейськими компаніями був припинений транзит територією України.

Відновити транзит російської нафти до країн ЄС Укртранснафті вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину. Згодом, 17 травня, у зв’язку з необхідністю додаткового часу на проведення підготовчих заходів оператор нафтотранспортної системи України вдруге вимушено призупинив транзит, відновивши його 21 травня.



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