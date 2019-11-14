ЄС доведеться заморозити допомогу Молдові, якщо реформи зупиняться - Варгеї
|13:45 14.11.2019
|Молдова
ЄС доведеться заморозити фінансову допомогу Молдові, якщо внаслідок падіння уряду Майї Санду реформи в країні зупиняться.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на слуханнях у комітеті із закордонних справ Європарламенту заявив Олівер Варгеї, кандидат Угорщини на посаду єврокомісара з політики сусідства та розширення ЄС .
Варгеї назвав "печальним" розвиток ситуації в Молдові. "Я працюватиму з Молдовою і для Молдови, щоб реформи не були зупинені або відкочені назад. Ми повинні упевнитися, що навіть якщо є внутрішня криза, реформи продовжуються. Якщо ні, нам доведеться зупинити фінансову підтримку, як це вже було зроблено в минулому", - заявив він.
Раніше проросійська Партія соціалістів Молдови (ПСРМ) вирішила сформувати уряд меншості після того, як проєвропейський уряд Санду було відправлено у відставку.
Окрім Партії соціалістів, фактичним лідером якої є проросійський президент Молдови Ігор Додон, ініціативу відставки уряду підтримала Демократична партія, якою донедавна керував олігарх-втікач Влад Плахотнюк.
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