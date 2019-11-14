Новые маршруты по Украине и в международном сообщении анонсированы "Укрзалізницей".

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

В частности, анонсированы такие направления:

Лисичанск - Одесса,

Ужгород - Херсон через Николаев, Кривой Рог,

Запорожье - Ивано-Франковск через Днепр,

Запорожье - Черновцы,

Киев - Ковель,

Киев - Запорожье через Кривой Рог,

Киев - Николаев - Херсон.

Также сообщается об открытии новых маршрутов со странами ЕС и Республикой Беларусь:

Маршруты в Польшу;

Присоединения к поезду четырех столиц пятой столицы - Таллинна;

Львов - Минск через Ковель, Брест;

Гомель - Киев.

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий представил "To do list" – изменения, которые планируются в сфере инфраструктуры и транспорта до конца 2019 года, в течение 2020 года и следующие 5 лет.

Напомним, ранее "Укрзалізниця" назначила 35 дополнительных поездов на новогодние праздники.