"Укрзалізниця" запускает новые маршруты, в том числе, в Одессу
|13:30 14.11.2019
|Украина
Новые маршруты по Украине и в международном сообщении анонсированы "Укрзалізницей".
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, передает корреспондент Украинской Службы Информации.
В частности, анонсированы такие направления:
Лисичанск - Одесса,
Ужгород - Херсон через Николаев, Кривой Рог,
Запорожье - Ивано-Франковск через Днепр,
Запорожье - Черновцы,
Киев - Ковель,
Киев - Запорожье через Кривой Рог,
Киев - Николаев - Херсон.
Также сообщается об открытии новых маршрутов со странами ЕС и Республикой Беларусь:
Маршруты в Польшу;
Присоединения к поезду четырех столиц пятой столицы - Таллинна;
Львов - Минск через Ковель, Брест;
Гомель - Киев.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий представил "To do list" – изменения, которые планируются в сфере инфраструктуры и транспорта до конца 2019 года, в течение 2020 года и следующие 5 лет.
Напомним, ранее "Укрзалізниця" назначила 35 дополнительных поездов на новогодние праздники.
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