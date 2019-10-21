Наступного року США передадуть за програмою «Надлишкового оборонного обладнання» Військово-Морські Сили ЗС України ще три катери типу Island від Берегової охорони США.

Про це під час урочистої церемонії підняття прапорів ВМС ЗС України розказав старший радник голови дипломатичної місії США в Україні Джозеф Пеннінгтон, повідомляє Український мілітарний портал.

Він також назвав конкретні катери, що будуть передані Україні – це будуть USCGC Ocracoke (WPB-1307), USCGC Washington (WPB-1331) і USCGC Kiska (WPB-1336).

Делегація ВМС ЗС України вже оглянула ці катери наприкінці жовтня, з висновками, що вони перебувають у гарному технічному стані.

USCGC Ocracoke (WPB-1307) було побудовано на корабельні Bollinger Shipyards у Локпорті в штаті Луїзіана.

Введено до складу Берегової охорони США 9 червня 1989 року. Його порт приписки – Портмен у штаті Мен.

Цей катер 31 березня 2015 року разом з іншими кораблями Берегової охорони США брав участь в рятувальні операції канадського вітрильника Liana’s Ransom, коли той потрапив у шторм біля Глостера, в штаті Массачусетс.

Патрульний катери USCGC Washington (WPB-1331) було передано до Берегової охорони США 15 червня 1990 року.

Ніс службу у західній частині Тихого океану в районі Гуаму та Співдружності Північних Маріанських островів.

Патрульний катер USCGC Kiska (WPB 1336) був введений до складу Берегової охорони США у 1990-у році.

Службу проходив у західній частині Тихого океану, неодноразово брав участь у різноманітних операціях. Порт приписки – Санта Ріта на Гуамі.

Очікується, що катери передадуть наступного року за формулою 2+1: два у 2020-у році, а ще один у 2021-у.