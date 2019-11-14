Варгеї: ЄС захищатиме Україну, ми маємо особливу відповідальність перед нею
|13:01 14.11.2019
|Украина
Кандидат Угорщини на посаду єврокомісара з політики сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї пообіцяв захищати і надалі підтримувати Україну від російської агресії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Варгеї сказав на слуханнях у Комітеті Європарламенту із закордонних справ.
"Що стосується України, ми маємо особливу відповідальність перед цією країною. Ми маємо допомогти їм відновити їхній суверенітет над усією територією і ми підтримуватимемо їх", - сказав Варгеї.
"Ми захищатимемо різними способами, включаючи продовження санкцій проти РФ, поки не побачимо прогрес у Мінському процесі. Я докладатиму для цього усіх зусиль, які передбачені моїм портфоліо", - додав він.
Варгеї у разі затвердження Європарламентом повинен обійняти пост єврокомісара з питань політики сусідства і розширення, і відповідатиме в тому числі за стосунки з Україною.
Наступний президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн доручила Варгеї у межах його повноважень, серед іншого, підтримувати українські реформи.
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