Кандидат Угорщини на посаду єврокомісара з політики сусідства та розширення ЄС Олівер Варгеї пообіцяв захищати і надалі підтримувати Україну від російської агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Варгеї сказав на слуханнях у Комітеті Європарламенту із закордонних справ.

"Що стосується України, ми маємо особливу відповідальність перед цією країною. Ми маємо допомогти їм відновити їхній суверенітет над усією територією і ми підтримуватимемо їх", - сказав Варгеї.

"Ми захищатимемо різними способами, включаючи продовження санкцій проти РФ, поки не побачимо прогрес у Мінському процесі. Я докладатиму для цього усіх зусиль, які передбачені моїм портфоліо", - додав він.

Варгеї у разі затвердження Європарламентом повинен обійняти пост єврокомісара з питань політики сусідства і розширення, і відповідатиме в тому числі за стосунки з Україною.

Наступний президент Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн доручила Варгеї у межах його повноважень, серед іншого, підтримувати українські реформи.