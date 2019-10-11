Туреччина і США можуть спільно викорінити загрозу ІД в Сирії

12:45 14.11.2019   Турция

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що США і Туреччина спільними зусиллями можуть знищити ІД в Сирії.

"Анкара і Вашингтон можуть докласти спільних зусиль до повного викорінення загрози ІД. Наші країни повинні сприяти миру і стабільності в Сирії", - заявив Ердоган під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, Анкара і Вашингтон дотримуються єдиної позиції з питання боротьби з терористичними організаціями, які загрожують національній безпеці двох країн.

Він додав, що певні кола, "які симпатизують терористам РПК" (Робоча партія Курдистану, заборонена в Туреччині як терористична організація), стурбовані турецько-американськими домовленостями щодо північного сходу Сирії.

"Саме з цим пов'язаний потік дезінформації щодо ситуації в зоні проведення операції "Джерело миру" і спроби вбити клин у діалог між Анкарою і Вашингтоном", - підкреслив турецький лідер.

Тим часом, він зазначив, що антитерористична операція "Джерело миру" пройшла успішно.

"Ця операція завдала нищівного удару по терористах PПК і YPG (Загонам народної самооборони - ІФ) і підірвала плани розділу Сирії" - сказав Ердоган.

За його словами, Туреччина раніше домоглася повернення 365 тис. сирійців у райони, звільнені від терористів на півночі Сирії.

Сирійці сьогодні повертаються і в райони операції "Джерело миру", заявив турецький лідер.

Ердоган зазначив, що Туреччина зберігає прихильність домовленостям з США в ім'я довгострокового врегулювання сирійської кризи.

Президент повідомив, що на сьогоднішній день в тюрмах Туреччини, а також в ізоляторах підконтрольних Туреччини районів Сирії, містяться близько 2 тис. 200 бойовиків ІД.

Сили безпеки Туреччини затримали 287 осіб, втеклих з таборів ІД в Сирії, серед яких жінки і діти.

"Туреччина - єдина країна НАТО, яка дійсно вела боротьбу з терористами ІД. Сини Туреччини віддали життя в боротьбі з бойовиками ІД", - сказав Ердоган.

Він зазначив, що Трамп розділяє його позицію з питання необхідності повернення терористів ІД в країни їх походження в Європі.

Президент підкреслив, що найнадійнішим партнером США в Сирії залишається Туреччина і так повинно бути надалі.

"Анкару і Вашингтон пов'язують тісні узи партнерства", - додав він.



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