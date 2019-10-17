Пристайко: прямо зараз Росія винна Україні мільярди євро

12:30 14.11.2019   Украина

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко виключив можливість списання Україною своїх газових претензій до Росії.

Про це він заявив під час свого інтерв'ю ВВС, інформує УНН.

"Ми перемогли в арбітражі. Росія повинна нам мільярди євро прямо зараз... Те, що заявляє зараз Росія, - це їх переговорна позиція. Ми їм прямо сказали: ні, вибачте, ми перемогли в суді, ви нам винні. Будь ласка, платіть", - заявив глава МЗС.

Також Пристайко поки не знає, в якій формі Росія повинна виплатити Україні борги.

"Компроміс про те, в якій формі - грошима або газом, - це те, що повинні обговорювати між собою переговорні команди", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, Путін запропонував "обнулити" взаємні претензії України та Росії по газу.



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