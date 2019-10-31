Управління генерального інспектора Міністерства оборони США відмовляється порушувати розслідування в зв'язку з затримкою в наданні коштів на надання військової допомоги Україні, але залишає за собою право почати розслідування в майбутньому.

Про це повідомляє американський телеканал NBC, передає УНН.

Так, виконувач обов'язків генерального інспектора Пентагону Гленн Файн оприлюднив це рішення в листі, направленому сенатору Діку Дурбіну у вівторок увечері напередодні першого дня відкритих слухань щодо імпічменту.

Дурбін і група сенаторів звернулися до генерального інспектора з проханням почати розслідування щодо затримки військової допомоги у вересні, а потім на початку цього місяця. У своєму двосторінковому листі Файн зазначив, що ця ж тема є одним із ключових питань під час розслідування у межах процедури імпічменту, яке проводиться у Палаті представників Конгресу США.

"Ми прагнемо не дублювати і не втручатися в роботу інших наглядових органів, навіть якщо проти них не порушено кримінальної справи, до початку нашого власного розслідування", - написав Файн.

Він також зазначив, що розслідування щодо імпічменту "не є типовим розслідуванням, що проводиться під наглядом Конгресу".

З цих причин генеральний інспектор вирішив не починати розслідування, але зазначив, що це може змінитися в міру просування розслідування далі.

"Ми б знову розглянули питання про розслідування таких справ МО, які не були розглянуті в достатній мірі", - додав він.

Нагадаємо, напередодні в США відбулися перші публічні слухання в межах розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа.