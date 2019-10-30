Питання Криму не будуть обговорювати в "нормандському форматі" – Пристайко
|12:01 14.11.2019
|Крым
Питання Криму не обговорюватиметься в "нормандському форматі".
Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив в інтерв’ю для BBC News, передає УНН.
"Нормандські переговори не стосуються Криму, Крим обговорюється в інших форматах", - заявив Пристайко.
За його словами, одним із таких форматів, де підіймається питання анексованого Криму, служить трибуна Організації Об'єднаних Націй.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після засідання Комісії Україна-НАТО заявив, що не сумнівається, що зустріч у Нормандському форматі відбудеться, якщо всі сторони цього захочуть.
Як повідомлялося раніше, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що дата можливого саміту в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) не визначена, немає навіть приблизних термінів.
Ще на цю тему:
КПВВ «Каланчак» возобновляет работу
Десятки підрозділів: з'явилися резонансні дані про операцію Путіна із захоплення Криму
ОПАД при поддержке LIBERATECRIMEA провел мониторинг заявлений и действий в сфере деоккупации Крыма
Міжнародний кримінальний суд може розглянути незаконне засудження кримчан у справі "Хізб ут-Тахрір" як військовий злочин
Комітет ВР рекомендував відкласти перемовини з РФ щодо рибальства в Азовському морі
У четвер в ООН розглянуть "кримську" резолюцію
МЗС України висловило протест через засудження шістьох кримчан у «справі Хізб ут-Тахрір»
Зрадив двічі: співробітники СБУ затримали завербованого кримчанина