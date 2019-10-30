Питання Криму не обговорюватиметься в "нормандському форматі".

Про це міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив в інтерв’ю для BBC News, передає УНН.

"Нормандські переговори не стосуються Криму, Крим обговорюється в інших форматах", - заявив Пристайко.

За його словами, одним із таких форматів, де підіймається питання анексованого Криму, служить трибуна Організації Об'єднаних Націй.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський після засідання Комісії Україна-НАТО заявив, що не сумнівається, що зустріч у Нормандському форматі відбудеться, якщо всі сторони цього захочуть.

Як повідомлялося раніше, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що дата можливого саміту в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) не визначена, немає навіть приблизних термінів.