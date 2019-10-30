Міжнародний кримінальний суд може розглянути незаконне засудження кримчан у справі "Хізб ут-Тахрір" як військовий злочин

11:30 14.11.2019   Крым

Рішення Південного окружного військового суду РФ про засудження шістьох кримчан у справі про участь у діяльності організації "Хізб ут-Тахрір" може стати перший кейсом для Міжнародного кримінального суду (МКС) з розгляду незабезпечення права на справедливий суд як військового злочину., вважає постпред президента України Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич.

"Насправді, незабезпечення права на справедливий суд є системним військовим злочином, і рахунок вже пішов на сотні справ. Ми, з правоохоронними органами АРК, сприяємо належному документуванню таких фактів і направленню відповідних повідомлень у Міжнародний кримінальний суд", - сказав він на брифінгу, коментуючи відповідне рішення суду від 12 листопада, передає Цензор.Нет із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На думку Кориневич, ця справа "може бути дуже цікавою" для Міжнародного кримінального суду.

"Ще ніколи, по суті, у своїй практиці вони не говорили саме про незабезпечення права на справедливий суд як про військовий злочин. Ось їм перший кейс", - зазначив він.

Як повідомлялося, 12 листопада Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) відправив до колонії шістьох кримчан нібито "за участь в діяльності ялтинського осередку терористичної організації "Хізб ут-Тахрір" і замах на захоплення влади в країні". Муслім Алієв засуджений до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усейн Куку 12 років, Вадим Сірук - 12 років, Арсен Джеппаров - 7 років і Рефат Алімов - 8 років.

Відбувати ці терміни вони будуть у колонії суворого режиму.

Всі шестеро були затримані в лютому-квітні 2016 року.

Обвинувачені в суді заперечували свою провину.



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