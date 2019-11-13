В уряді переконані, що рішення Німеччини не дає зеленого світла для Nord Stream-2

09:15 14.11.2019   Украина

З оновленого газового законодавства, що було ухвалене в Бундестазі у середу ввечері, прибрали проблемні норми, які давали Німеччині можливість вивести з-під його дії Nord Stream-2.

Про це розповіли представники українського уряду, знайомі з ходом переговорів між Україною та Німеччиною з цього приводу.

Виходячи з цього, урядовці запевнили "Європейську правду", що ухвалене законодавство не дає зеленого світла для добудови газогону Nord Stream-2 без виконання росіянами вимог "третього енегропакету", тобто спільного законодавства ЄС.

Про те, що ухвалений німецьким парламентом закон відповідає вимогам європейської директиви, заявив, зокрема, прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

"Уряд України вітає імплементацію Бундестагом Газової директиви ЄС 1:1 (у відповідності до оригіналу – ЄП)", - написав він у твіттері.

Як пояснила "Європейській правді" зовнішньополітична радниця прем’єра Світлана Заліщук, у середу, перед остаточним голосуванням, у Берліні перебувала з візитом делегація з представників Міненерго, РНБО та НАК "Нафтогаз", які обговорили з партнерами деталі імплементації директиви.

"В німецькому уряді нас запевнили,  що жодних відхилень від європейських правил немає. Директива ЄС впроваджена без змін. А у разі, якщо німецький незалежний регулятор все ж надасть виняток для нового російського газогону, ми маємо всі шанси для оскарження цього рішення, зокрема в Суді ЄС, і ми маємо підтримку цієї позиції з боку Єврокомісії", - заявила Заліщук.

Як повідомляла раніше "Європейська правда", на минулому тижні у Німеччині розгорівся скандал через спроби уряду ухвалити оновлене газове законодавство, додавши у європейські директиви точкові зміни, які дозволили би вивести з-під його дії недобудований газопровід Nord Stream 2.

Тоді через розголос у німецьких медіа до цієї проблеми привернули політичну увагу. Зрештою голосування відклали.

13 листопада німецькі ЗМІ повідомили про остаточне ухвалення  проблемного, на їхню думку, законопроекту. Однак, як виходить з пояснень уряду, його остаточна редакція не містить проблем, про які йшлося початково.



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