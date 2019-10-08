Звільнений з російського полону кінорежисер Олег Сенцов в середу прибув до Лондона, де зустрівся з дипломатами, українською діаспорою і представниками міжнародної правозахисної організації Amnesty International.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Олега Сенцова в Facebook.

"Перший день в Лондоні пройшов важкенько - з літака відразу по зустрічах. Місто поки бачив тільки в віконце автомобіля, але зате зустрів безліч чудових людей: від наших дипломатів до британських, українців в Лондоні і активістів Amnesty International", написав Сенцов.

Режисер також дізнався подробиці роботи британського парламенту.

Нагадаємо, Олег Сенцов в литовському Вільнюсі відвідав Форум вільної Росії і поспілкувався з російськими опозиціонерами, які вважають Крим частиною України.