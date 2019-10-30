" Брати і Сестри! Українці!

Мене звинувачують у тероризмі. За те, що я захищав в окупованому Криму Честь і Гідність Нашого Українського Прапора!

Ми не перші і не останні, хто продовжують боротьбу за існування нашої ідентичності, нашої Нації. Від Запорізької Січі до Карпат, наші Батьки воювали за своє існування. Дух Степана Бандери в наших серцях!

Звертаюсь до усіх Українських Патріотів, російськомовних і україномовних Ми Велика Українська Родина!

Щира Подяка Кримськотатарським Патріотам України. За гратами я отримав велику підтримку від Кримських Татар.

В цих умовах я дуже пишаюсь Вами Українці, за те що підтримуєте нас. Я дуже кохаю свою жінку Любов, свою доньку Наталію і усіх хто останній час був поруч зі мною.

Я вже бачу, що нас політв'язнів підтримує наша Рідна Країна. За те я ще більше пишаюсь нашою нацією.

З Великою Повагою звертаюсь до нашого Президента Володимира Зеленського. На Вас дивляться усі політв’язні Крима. Наші страждання не повинні бути даремні бо НА КОЛІНА ЛИШЕ ПЕРЕД БОГОМ!

Не повинно бути щоб Наша Нація перетворилась на продажних манкуртів.

Мої улюблені! Українці! Перемога буде за нами!

СЛАВА УКРАЇНІ!

З повагою Олег Приходько."

UA: Крим