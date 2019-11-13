Польща не буде блокувати вступ України до ЄС і НАТО — Ващиковський
|09:30 14.11.2019
|Украина
Співголова Парламентського комітету асоціації Україна ЄС, ексглава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща ніколи не блокуватиме шлях України до НАТО чи ЄС через суперечності в історичній політиці.
Про це він сказав у інтерв’ю "Європейській правді".
"Така можливість з нашого боку повністю виключається. Не бачу жодної імовірності того, що Польща раптом стане блокувати шлях України до НАТО, чи до ЄС", - зауважив польський політик.
Він запевнив, що Польща ніколи не використовувала інструменти блокування проти України. "Навіть маючи складні історичні відносини з Україною, ми не робили ваш європейський курс заручником історичного діалогу", - сказав Ващиковський.
Політик підкреслив, що президент Порошенко не хотів діалогу щодо історичних питань, тоді як за президенства Зеленського ситуація змінилася.
"Наразі ми бачимо, що президент Зеленський налаштований на діалог. Є позитивні зміни: знято мораторій на пошукові роботи, наших істориків знову пускають в українські архіви. Це добрий початок!" - сказав колишній глава МЗС Польщі.
"Питання історії не мають викликати воєн між нами. Ми просто мусимо їх розв’язати та йти далі", - додав він.
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